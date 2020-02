Energia Democratica: "Ascani vuole nuove scuole per L'Aquila, presto e bene"

La viceministra all’Istruzione Anna Ascani è venuta all’Aquila il 13 febbraio "per confrontarsi con due comitati civici che chiedevano risposte chiare alla domanda di scuole nuove e sicure dopo il sisma del 2009, risposte che dopo 11 anni di attesa è più che un dovere assicurare".

Si legge in una nota di Energia Democratica, la 'corrente' dem che fa riferimento ad Ascani che, viene precisato, "nel corso dell’incontro ha ribadito più volte di non voler in alcun modo polemizzare con le amministrazioni locali, ma solo di voler fare tutto quanto in suo potere perché, nei tempi più rapidi possibili, ogni studente aquilano possa disporre di una sede scolastica idonea a garantire la sua sicurezza e i suoi bisogni di apprendimento".

In particolare, Anna Ascani ha assicurato che a livello centrale sono già disponibili le risorse finanziarie e normative necessarie a realizzare presto e bene le scuole, "e che per quelle di cui le amministrazioni locali hanno individuato la sede, partiranno a breve le procedure di realizzazione. La triangolazione virtuosa tra la struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Istruzione e Invitalia permette di svolgere direttamente la funzione di stazione appaltante e di rendere così il più scorrevole possibile il processo di realizzazione. Il punto dolente resta il fatto che al tavolo nazionale non sono state comunicate ancora le aree su cui dovranno essere costruire le tante scuole mancanti all’appello".

Il sindaco Biondi dichiara oggi alla stampa di aver a tal punto condotto questo processo di reperimento delle sedi, interloquendo con diverse realtà istituzionali, da esser sicuro che la questione sia ormai un falso problema. "Tutto questo rallegra tutti - precisa Energia Democratica - e soprattutto la viceministra Ascani che non attende altro che ricevere queste indicazioni da parte del Comune per far partire la ricostruzione delle scuole. Questo è il solo obiettivo che ci interessa: assicurare a ogni studente la scuola cui ha diritto, ovvero un ambiente di relazione e di studio sicuro e stimolante. Mettiamo al bando le polemiche, favoriamo la migliore collaborazione istituzionale e portiamo avanti il cantiere operoso necessario a realizzare i nostri propositi per la scuola aquilana".