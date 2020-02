Santuario Madonna di Roio, Palumbo: "40 anni fa la visita di Giovanni Paolo II, completare i lavori entro il 2020"

"Mi appello alle articolazioni territoriali del Ministero dei Beni culturali affinché vengano accelerati e conclusi gli ultimi interventi per la definitiva riapertura del Santuario della Madonna di Roio".

A scriverlo, in una nota, è il capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Palumbo.

"A distanza di quasi undici anni dal terremoto dell'Aquila, che l'ha reso inagibile" afferma Palumbo "la ricostruzione del Santuario è stata completata per quanto riguarda gli interventi esterni e le opere strutturali. Quello che ancora manca è il recupero degli interni, dei dipinti e di tutti gli elementi pittorici che impreziosiscono uno dei monumenti più importanti del nostro territorio. I lavori, in questo senso, sono fermi ormai da tempo nonostante lo stanziamento di 1 milione di euro avvenuto nel 2017 con delibera CIPE n.112".

"Conosco benissimo le difficoltà del segretariato e della soprintendenza a far fronte alla ricostituzione dell'enorme patrimonio artistico e architettonico dell'intero territorio aquilano con la disponibilità limitata di personale, nonostante la quale tanto è stato finora fatto" continua la nota "ma sarebbe bellissimo e di profondo significato se il Santuario potesse essere riconsegnato a fedeli e cittadini entro quest'anno, nel quarantesimo dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, che proprio a Roio Poggio fece tappa il 30 Agosto del 1980. Un legame spirituale tra il santuario mariano e i sommi pontefici rafforzato nel 2009, anno della tragedia del sisma, quando Papa Benedetto XVI, nella scuola ispettori e soprintendenti della Guardia di Finanza, in occasione della sua visita per portare conforto alle popolazioni colpite dal terremoto, venerò la sacra effigie della Madonna e le fece omaggio di una rosa d'oro".

"L'energia straordinaria dell'Aquila" conclude Palumbo "vede nel suo vasto e bellissimo territorio una delle sue ricchezze principali. Il recupero delle sue straordinarie emergenze artistiche ne costituisce un prezioso complemento, tra queste quella del Santuario della Madonna di Roio rappresenterebbe un contributo importante alla rinascita sociale non solo della comunità roiana ma dell'intera città".