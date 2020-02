L'Aquila, Tinari: "Un riconoscimento speciale del consiglio comunale ai ragazzi di Special Olympics"

"E’ mia intenzione invitare i ragazzi dello Special Olympics nell'aula consiliare "Tullio De Rubeis" per l'assegnazione di un riconoscimento speciale da parte del consiglio comunale".

A scriverlo, in una nota, è il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari.



"Gli atleti Special Olympics L’Aquila" afferma Tinari "hanno conquistato ben diciannove medaglie nelle discipline sportive della 31esima dei Giochi nazionali invernali che si sono svolti in Friuli Venezia Giulia. Un riconoscimento importante per i nostri ragazzi" si legge in una nota del "che va oltre il valore delle medaglie che ognuno di loro si è meritatamente conquistato. Un prezioso insegnamento, una concreta dimostrazione del fatto che ogni limite, intellettivo ma anche fisico può essere non solo sfidato ma anche superato".

"I ragazzi diversamente abili hanno il dono della gioia e ci insegnano che dobbiamo coltivare la passione e l’impegno per affrontare ogni sfida, che l’integrazione e l’inclusione sociale sono valori imprescindibili per una comunità. Per questo, in qualità di Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, a titolo personale e a nome di tutti i consiglieri comunali, rivolgo un sentito e profondo encomio ai ragazzi del movimento Special Olympics, al tecnico Giovanni Ursitti che ne ha curato la preparazione e al presidente regionale Guido Grecchi che ogni giorno supporta e incoraggia gli atleti della nostra città".