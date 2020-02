L'Aquila, una rotatoria dell'ospedale sarà intitolata a Claudio Porto. L'annuncio di Tinari

"Ho avviato, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'iter amministrativo per intitolare al compianto dottor Claudio Porto una delle rotatorie all'interno dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila".

Ad annunciarlo, in una nota, è Roberto Tinari.

"Stimato neurofisiopatologo, appassionato consigliere comunale, professionista sensibile e attento alle problematiche dell'infanzia, ritengo sia un modo giusto e doveroso per la città dell'Aquila, ricordare e rendere omaggio ad una persona di altissimo valore come Claudio Porto che ha saputo distinguersi per il grande impegno civico, intellettuale e umano".