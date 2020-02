Milleproroghe, Pezzopane (Pd): "Passo avanti verso la stabilizzazione precari zone sisma"

"Sono particolarmente soddisfatta per l'ordine del giorno da me presentato ed approvato oggi dall'Aula e che impegna il governo ad adottare le necessarie iniziative per iniziare un processo di stabilizzazione del personale precario impegnato nella ricostruzione a seguito di eventi calamitosi negli uffici speciali e negli enti locali e, nelle more, ad attuare ogni iniziativa utile prorogarne il servizio. Questo è un ulteriore passo avanti nella direzione per la procedura di stabilizzazione del personale".

Lo dichiara Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, a margine dei lavori per l'approvazione del decreto Milleproroghe alla Camera.



"Un impegno - prosegue la deputata dem - che porto avanti da tempo e che ora sembra possibile, dopo i dinieghi del passato. Già in occasione del Decreto sisma avevo chiesto ed ottenuto la costituzione da parte della Ministra Dadone di un Tavolo presso il Ministero della Funzione pubblica. Sono particolarmente soddisfatta anche per l'approvazione dell'emendamento per la stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni prorogando il termine per conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio. Emendamento ed ordine del giorno vanno nella stessa direzione".