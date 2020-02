Coronavirus, D'Alberto (Anci): "Sindaci in prima linea, vanno coinvolti"

"Abbiamo chiesto di condividere il percorso sanitario con un coinvolgimento costante dei sindaci. Noi siamo la prima autorità sanitaria sul territorio e il primo livello istituzionale sul territorio".

Lo dichiara all'ANSA Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e presidente Anci regionale.

"Siamo la prima linea e per esempio abbiamo chiesto alla Regione di pronunciarsi in modo chiaro e netto sulle gite scolastiche - prosegue D'Alberto - il Miur si è già espresso ma noi desideriamo che si prenda una posizione sull'intero Abruzzo. La risposta è stata positiva e credo verrà formalizzata con lo stop. Per di più abbiamo chiesto alla Regione di connettersi con i comitati ristretti dei sindaci delle 4 province, perchè qui siamo tutti coinvolti".