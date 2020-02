L'Aquila, intesa Comune-Geometri per smaltire l'arretrato dei condoni

Il comune dell'Aquila chiede aiuto all'ordine dei geometri per smaltire le vecchie pratiche dei condoni edilizi.

Sulle scrivanie e negli armadi del Comune, infatti, giacciono circa 4 mila domande ancora inevase, presentate all'indomani dei tre condoni disposti dallo Stato: quello del 1985, disciplinato dalla legge numero 47; quello del 1994, regolato dalla legge 724; e quello del 2003, votato con la legge 326.

Un arretrato monstre che l'ente non riesce ad azzerare, principalmente per carenze di organico che interessano gli uffici competenti, afferenti al settore Edilizia privata.

Per rimediare, la giunta ha deciso di sottoscrivere un accordo con l'ordine dei geometri della Provincia dell'Aquila, che "presterà" all'amministrazione dei tecnici il cui compito sarà quello di occuparsi di riavviare le pratiche ferme e portarle a conclusione.

A presentare l'intesa sono stati l'assessore comunale all'Urbanistica Daniele Ferella e il presidente dell'ordine dei geometri della Provincia dell'Aquila Giampiero Sansone.

L'accordo ha una durata triennale, arco di tempo che il Comune e l'ordine dei geometri giudicano congruo per smaltire tutto l'arretrato. I termini per poter beneficiare dei condoni edilizi scadrebbero, in teoria, il prossimo 31 dicembre ma la Regione ha già lasciato intendere che ci sarà un ulteriore proroga, anche perché, nei comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016/17, le domande di condono inevase ostacolano gli iter autorizzativi delle pratiche legate alla ricostruzione post sisma.

"Mettere fine a questa situazione" ha osservato Ferella "oltre a essere una questione morale, perché ci sono pratiche che risalgono a oltre trent'anni fa, è anche una questione pratica".

I geometri che andranno a dare man forte al personale del Comune sono una decina e sono stati già selezionati dall'Ordine sulla base del possesso di alcuni requisiti.

Dopo aver sostenuto un periodo di formazione, potranno assumere a tutti gli effetti l'incarico anche se, ha tenuto a specificare Ferella, non sarano assunti dall'ente, che si limiterà a riconoscere loro dei compensi tenendo conto di un tariffario variabile a seconda del tipo di pratica trattata. Tale compenso, secondo l'intesa, non potrà comunque superare i 10 mila euro lordi a incarico.

I costi, ha sottolineato Ferella, saranno sostenuti, all'inizio, dal Comune ma alla lunga l'intesa si ripagherà da sola grazie alle somme che l'ente incasserà con i soldi delle oblazioni.

"Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo" hanno detto Ferella e Sansone "uno dei primi in Italia in quest'ambito. Siamo sicuri che altre amministrazioni ci imiteranno".