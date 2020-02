Mibact solleva obiezioni al bilancio della Sinfonica, Pezzopane (Pd): "Difficoltà possono essere superate"

“La Istituzione Sinfonica Abruzzese è cuore, storia e futuro della città, patrimonio della Regione e del paese. Mi sono preoccupata di capire quello che stava accadendo nei rapporti con il Mibact. Era necessario superare una situazione di stallo e costruire una nuova sinergia tra Mibact ed Istituzione Sinfonica Abruzzese. Lo abbiamo fatto ed è stato utile e positivo. Ringrazio il Dott. Cutaia ed i suoi collaboratori per l’attenzione e l’ascolto. Così come ringrazio l’ex vicepresidente Lolli per il suo sostegno".

Lo afferma in una nota la depuata dem Stefania Pezzopane.

Nelle scorse settimane, spiega Pezzopane, erano state sollevate dagli uffici del Ministero delle problematiche relative al bilancio della Istituzione, obiezioni che, se si fossero consolidate, si sarebbe messo a rischio il prezioso contributo dello Stato per questa importante e prestigiosa istituzione musicale.

Al momento sembrano dunque esserci le condizioni per giungere a una soluzione positiva. "Il Dott. Cutaia - dice Pezzopane - ha dato la totale disponibilità ad esaminare con la massima attenzione i chiarimenti che la Istituzione fornirà per superare ogni problema ed ogni equivoco sulle osservazioni fatte. L’obiettivo deve essere quello di offrire al Ministero ogni pezza d’appoggio perché possa mantenere l’impegno economico finanziario a sostegno della nostra prestigiosa istituzione".

"Dopo questo passaggio interlocutorio, ora l’Isa produrrà tutti i necessari chiarimenti per poter proseguire alla grande, il cammino culturale e musicale, garantire i lavoratori e rafforzare il suo cammino".