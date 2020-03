Pd, Benedetti: "Mia prima preoccupazione da presidente è ridefinire il rapporto e il ruolo di Cialente nel Pd e in città"

"La mia prima preoccupazione dopo l’elezione a Presidente dell’Unione comunale del PD aquilano è quella di ridefinire in maniera corretta il rapporto, il ruolo e le funzioni dell’On. Massimo Cialente nel PD e, più in generale, nella rinascente sinistra aquilana".

A dirlo è Carlo Benedetti, già presidente del Consiglio comunale, acclamato sabato presidente dell'Unione comunale dem.

"Massimo è ancora il punto di riferimento politico ed amministrativo della città migliore, quella che non si accontenta della fuffa e della approssimazione dalla attuale proposta politica, quella che guarda al futuro con speranza ed ostinazione", le parole di Benedetti. "Ed in verità, Massimo già oggi viene considerato da tutti come una delle personalità più importanti della storia della città dell’Aquila. Ciò perché è stato il sindaco del dramma e del momento più buio e difficile ma anche il Sindaco della ricostruzione e della rinascita".

Il Partito democratico e la sinistra storica della città, inoltre, "hanno ancora bisogno di una visione strategica e complessiva del futuro dell’Aquila - aggiunge Benedetti - che nessuno meglio di lui può ancora dare: dalla rimodulazione di un piano strategico in cui convivano innovazione e sviluppo accanto alla vocazione storica per la Cultura e la musica, alla sistemazione urbanistica ed alla ricucitura delle nuove periferie al centro ed al rilancio dello Sport cittadino. Per queste ragioni chiedo a Massimo e lo faccio pubblicamente, di riniziare con la lucidità e la passione che gli appartengono una nuova stagione di militanza e di impegno nel nuovo Partito Democratico".