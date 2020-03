Regione Abruzzo: si apre nuovo fronte su nomina di Gatti alla Corte dei Conti

Si apre un nuovo fronte di scontro all'interno della maggioranza di centrodestra alla guida della Regione Abruzzo.

Al centro dell'ennesima frizione tra le anime della maggioranza è la nomina del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, uno dei punti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale che si riunirà domani all'Aquila.

A dare fuoco alle polveri il coordinatore abruzzese della Lega Luigi D'Eramo che, al termine del vertice di partito che si è tenuto oggi in preparazione del consiglio regionale, ha fatto sapere che la "Lega non è disponibile a votare le nomine e la surroga previste all’odg dell'assise di domani perché non le condivide”.

La vicenda è nota.

Dopo la nomina di Paolo Gatti, poi revocata dal presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri per i vizi di forma denunciati dalle opposizioni, il governatore Marco Marsilio ha fatto pressione affinché si procedesse con l'indicazione dell'ex assessore regionale, in procinto di passare in Fratelli d'Italia con Sospiri, con voto della maggioranza all'Emiciclo.

E' in questa logica che va letta anche la volontà di modificare la legge per parificare la carica di sottosegretario alla presidenza di Giunta ad un assessorato, altra proposta che verrà discussa nella seduta del Consiglio regionale di domani. Una modifica che permettere al sottosegretario di Forza Italia Umberto D'Annuntiis di ottenere un sostanziale aumento di stipendio e, contestualmente, aprirebbe la strada alla surroga del consigliere, con l'ingresso in Consiglio del primo dei non eletti, il forzista Gabriele Astolfi, già sindaco di Atri.

Con la presa di posizione della Lega, però, l'accordo Fratelli d'Italia e Forza Italia rischia di saltare.

"La Lega, in maniera unanime - la presa di posizione di D'Eramo - esprime la sua netta contrarietà alle ipotesi emerse nelle ultime ore su nomine e possibili modifiche statutarie. Il partito non è disponibile neanche a discutere su simili circostanze, avendo concentrato in questa fase tutti gli sforzi dei propri assessori e dei propri consiglieri al sostegno dell'azione che sta portando avanti, con profitto, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, per la gestione della delicata emergenza coronavirus".

"I cittadini e l’apparato produttivo si attendono risposte su problemi che riguardano la loro vita quotidiana e non certo su dinamiche di palazzo che sono fuori luogo e intempestive. Presenteremo nei prossimi giorni diverse proposte a sostegno della crisi economica ed occupazionale aggravata dalla questione del Coronavirus", ha concluso il coordinatore abruzzese della Lega.