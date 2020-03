Gestione megaparcheggio Collemaggio, le precisazioni della Mannetti

"Il terminal di Collemaggio è gestito dal Comune e non dal Centro turistico".

Ad affermarlo è l'assessora comunale alla Mobilità e ai Parcheggi Carla Mannetti, che, sul proprio profilo Facebook, ha pubblicato alcune precisazioni in merito alla delibera 106 del 24 febbraio con cui la giunta ha affidato la gestione di alcuni servizi che riguardano il megaparcheggio a Asm e Ctgs.

In particolare, al Centro turistico sono stati assegnati, per due anni, solo i servizi di "controllo dei movimenti dell’autostazione (registrazione degli attracchi degli autobus, controlli sull’utilizzo degli stalli, controlli all’interno del parcheggio per autovetture); sportello e biglietteria (anche via telefonica e telematica, per fornire informazioni su linee Tpl, turismo, taxi, alberghi); vendita abbonamenti al parcheggio e biglietteria, anche a potenziamento dell’info point già attivo".

A svolgere tutte queste attività saranno due dipendenti del Ctgs in distaccamento, che per la verità lavorano al megaparcheggio già da qualche mese. Infatti, precisa Mannetti, la delibera è servita più che altro a regolamentare un rapporto nei fatti già esistente tra Comune e Centro turistico.

Nel provvedimento sono specificati anche i costi annuali che avrà l'affidamento, pari a 56 mila euro. Soldi che il Comune, però, materialmente non tirerà fuori. La cifra infatti verrà defalcata dagli oltre 2 milioni di euro di debiti che il Ctgs ha nei confronti dell'amministrazione.

La delibera prevede anche l'affidamento in house all'Asm della pulizia esterna di parcheggi, spazi di manovra e aree verdi; un servizio che, da quando il Comune era rientrato in possesso della struttura a seguito della rescissione del contratto con la società M&P, è stato svolto da personale interno.

Per ora, dunque, la gestione del terminal rimane in capo all'ente, "almeno finché non avremo completato tutti gli interventi di riqualificazione programmati, a iniziare da quelli previsti per la riattivazione dei tapis roulant" fa sapere Mannetti "Una volta finiti i lavori, saremo pronti per indire una gara d'appalto per il nuovo affidamento".

E' sempre l'assessora a puntualizzare, inoltre, che, finché non saranno riattivati i tapis roulant, la sosta delle auto nel megaparcheggio continuerà a rimanere gratuita.