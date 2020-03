Coronavirus, il governo avrebbe deciso: scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà marzo. Ma Azzolina frena: "Decisione ufficiale nel pomeriggio"

Emergenza coronavirus: il governo avrebbe deciso di disporre da domani, giovedì 5 marzo, la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo.

Lo avrebbero stabilito Giuseppe Conte e gli altri ministri riuniti a Palazzo Chigi.

Il condizionale, però, è ancora d'obbligo. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, infatti, ha chiarito che "nessuna decisione ufficiale è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore", ha chiarito.

L'Esecutivo si affiderà dunque al parere della commissione scientifica che già ieri, in realtà, aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.

Insomma, la decisione pare presa: si attende soltanto che venga confermata e opportunamente comunicata al paese.

Il governo ha detto anche che potenzierà il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.

Le amministrazioni pubbliche sono state invitate a incentivare lo smart working e se non ci sono abbastanza computer o comunque c'è "indisponibilità o insufficienza di dotazione" allora il dipendente "che si renda disponibile" può anche utilizzare "propri dispositivi" come pc o tablet.

E' quanto si legge nella nuova circolare della ministra della P.a, Fabiana Dadone, con indirizzi di portata generale. Devono essere garantiti, si "adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete".