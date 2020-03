Coronavirus, Fina e Paolucci a Marsilio: "Una cabina di unità politica per affrontare la crisi"

Una "cabina di unità politica per la nostra Regione, per unire le forze nella crisi che stiamo attraversando": è quanto chiedono Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, e Silvio Paolucci, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, in una lettera al presidente della Regione Marco Marsilio.

L'iniziativa nasce dalle parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto agli italiani di fronte all'emergenza virale in atto.

Si legge nella missiva: "Gentile Presidente, nello spirito delle parole che il Presidente della Repubblica ha voluto rivolgere agli italiani di fronte all'emergenza virale in atto, ti proponiamo una cabina di unità politica per la nostra Regione, per unire le forze nella crisi che stiamo attraversando; ovviamente nel rispetto assoluto delle responsabilità istituzionali di ognuno. Siamo convinti che questo possa trasmettere anche un messaggio di fiducia e protezione ai nostri concittadini abruzzesi che stanno affrontando l'inquietudine di questi giorni".