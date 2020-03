WindTre, Pezzopane (Pd): "Licenziamento lavoratori sede L'Aquila inaccettabile, governo intervenga subito"

"Licenziare 157 dipendenti in piena crisi coronavirus è inaccettabile e scandaloso. Nonostante gli appelli dei sindacati e delle istituzioni a tutti i livelli la Customer2Care ha fatto partire le lettere di licenziamento a decorrere dal 10 marzo."

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, che sulla vicenda dei lavoratori di Customer2Care di L'Aquila ha presentato varie interrogazioni parlamentari e ha un ruolo attivo nel cercare di garantire i livelli occupazionali.

"La situazione - prosegue la deputata dem - è precipitata quando le aziende di Battipaglia (CcSud e CcNord), le due società che facevano parte di un accordo per riassorbire i lavoratori a rischio licenziamento, chiedevano a Customer2Care "ogni e più ampia manleva" nei loro confronti. Tuttavia, Customer2Care, a causa di un'azione legale in corso, non riteneva di concederla, facendo scattare i licenziamenti."

"È a dir poco vergognoso - conclude Pezzopane - che per una diatriba legale si consumi una tragedia per 157 famiglie in un contesto di crisi epidemica per l'Italia. Chiediamo al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo e al ministro delle Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e alla committente WindTre di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per garantire il posto di lavoro a chi per tre anni ha lavorato con serietà e responsabilità".