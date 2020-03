Emergenza coronavirus, Benedetti (Pd) chiede la convocazione urgente del consiglio comunale

"Chiedo al presidente del consiglio comunale di procedere "ad horas" alla convocazione di un consiglio comunale".

Ad affermarlo è il presidente del Pd dell'Aquila Carlo Benedetti.

"È il consiglio" dichiara Benedetti "oggi completamente esautorato, a dover decidere le linee di indirizzo nella gestione dell'emergenza a partire dalla necessità di istituire il Coc. Così facemmo durante il terremoto, quando tutti gli oggetti delle Opcm e dei decreti commissariali vennero discussi e decisi dal consiglio, che si riunì per circa 120 volte su questi argomenti. C'era anche Tinari, allora, in consiglio comunale. Tutti devono riconoscere che il consiglio ebbe un ruolo centrale e propositivo".

"Gli ordini del giorno più importanti furono firmati infatti, da me e dal Sen Enzo Lombardi, capo politico morale dell'opposizione, presidente della commissione di garanzia. Franco Mucciante, esponente di spicco di Forza Italia, venne eletto presidente della commissione bilancio. Si arrivò a proporre, inoltre, l'ingresso in giunta anche all'opposizione: altri tempi, altri scenari politici ed altri uomini".

"Sono certo che Tinari saprà difendere l'Istituzione come spesso tocca ai presidenti del consiglio comunale come ho fatto io. È importante creare le migliori condizioni per superare questo momento difficile. Inizi subito a far sanificare i locali comunali dove lavoratrici e i lavoratori dell'Ente si recano quotidianamente, anche in piena emergenza, e i locali del Consiglio. Faccia distribuire le mascherine protettive utili a proteggere la salute di tutti e che non servono solo a farsi i selfie; le distribuisca a consiglieri e dipendenti ed inizi a far lavorare il Consiglio".

"Ricordo che nel 2020 esistono anche mezzi tecnologici cui far ricorso per consentire riunioni e lavoro di squadra, strumenti utili a tutelare la salute in tempi di pandemia e che consentirebbero il pieno coinvolgimento dell'intero Consiglio. Perché uniti si vince".