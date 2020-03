Biondi su sanificazione strade: "E' inutile". Nuovo appello per mascherine

Tiene banco, in questi giorni di emergenza, la polemica sulla scarsità o l'irreperibilità dei dispositivi di sicurezza, dalle mascherine ai guanti. Il problema c'è, è nazionale e riguarda ovviamente in primis gli operatori sanitari, in particolare coloro che lavorano nei reparti ospedalieri più a rischio come Anestesia, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso.

Oggi ne ha parlato anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi nell'ormai consueta conferenza stampa quotidiana fatta in diretta Facebook.

Biondi ha rilanciato l'appello a contattare il Comune qualora si fosse a conoscenza di aziende o altre realtà in possesso dei dispositivi, specialmente se si tratta di mascherine di categoria FFP2 e FFP3, dotate di filtro e quindi più indicate a evitare il contagio.

"Le 2mila mascherine donate da ZTE" ha specificato Biondi "sono di tipo FFP1, le abbiamo già consegnate alla Asl che sta facendo una valutazione sulla loro utilità. Ribadisco che non abbiamo materiale stoccato, tutti i dispositivi in dotazione al Comune li abbiamo già consegnati già da tempo alla farmacia dell'ospedale".

Altra questione dibattuta nelle ultime ore è quella della sanificazione ambientale e delle strade: qualcuno è arrivato a invocare delle vere e proprie disinfestazioni. "Si tratta di una misura non prevista dai protocolli e dagli esperti" ha specificato Biondi "sia perché inutile e inefficace ai fini del contenimento del virus, come ha ribadito di recente anche il direttore dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente del Piemonte, sia perché l'ipoclorito di sodio, la sostanza che si usa in questi casi, è inquinante e potrebbe contaminare le acque di falda". Prosegue invece, ha rassicurato Biondi, la sanificazione dei locali degli uffici pubblici, specie quelli ancora aperti al pubblico, dei terminal e delle fermate degli autobus. Di quest'ultima si sta occupando, in particolare, l'Asm, che a pagamento interviene anche su richiesta dei privati.

Quanto ai controlli effettuati dalla polizia municipale per accertarsi che vengano rispettate, da parte della cittadinanz,a le restrizioni di movimento e spostamento previste dai decreti, nonché le disposizioni di chiusura delle attività commerciali, Biondi ha detto che sono state effettuate 160 verifiche su persone fisiche e 231 su attività produttive, ribadendo, comunque, che "gli aquilani si stanno comportando bene e stanno rispettando in maniera puntuale le prescrizioni. Continuare su questa linea è fondamentale perché stiamo entrando in quella che a detta degli esperti sarà la settimana decisiva per capire se siamo riusciti ad arginare il contagio. Parchi e giardini continuano a essere praticamente vuoti. A coloro che ci inviano segnalazioni su possibili violazioni, chiediamo anche di allegare anche delle foto, perché non possiamo rincorrere i 'sentito dire'".

Infine, Biondi ha risposto anche al presidente del Pd Carlo Benedetti in merito alla richiesta di convocare al più presto il consiglio comunale: "Mi sembra una richiesta bizzarra, visto che non si fa altro che raccomandare alle persone di restare a casa, di non uscire e di evitare assembramenti". Il sindaco ha escluso, per il momento, che si possano fare sedute da remoto: "Il regolamento non lo prevede". Discorso diverso per le riunioni di giunta, che invece, dopo l'approvazione della delibera sul lavoro agile della scorsa settimana, si possono fare anche in modalità smart working