Coronavirus, il Pd regionale lancia la campagna "L'Abruzzo combatte"

Si chiama "L'Abruzzo combatte. E noi con lui" la campagna del Partito Democratico regionale per contribuire a fare fronte all'emergenza coronavirus.

Il Pd Abruzzo, in raccordo col Pd nazionale e col Governo, ha mobilitato le sue federazioni provinciali, i suoi parlamentari, i suoi consiglieri regionali, i suoi amministratori locali, i circoli e tutte le sue articolazioni.

La campagna si compone di due parti, la prima è di supporto informativo. Per ciascuna delle quattro province abruzzesi sono stati attivati numeri telefonici che i cittadini possono utilizzare per ottenere informazioni rispetto alle disposizioni, alle necessità, agli interrogativi nell'ambito dell'emergenza. Per la provincia dell'Aquila il numero è 3479011082; per la provincia di Chieti 3501568546; per la provincia di Pescara 3245989734; per la provincia di Teramo 3201815775. Attivo anche un numero dedicato ad amministratori locali, associazioni, categorie, imprese e sindacati: 3477149354.

Poi il Pd Abruzzo sostiene e promuove – dedicata una pagina sul sito web, https://www.pd-abruzzo.it/covid-19-sosteniamo-tutti-i-nostri-ospedali-e-i-nostri-operatori-sanitari/ - le donazioni alle aziende sanitarie locali abruzzesi.

"Mai come adesso – spiega il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina – è necessario che ciascuno faccia la sua parte. Vogliamo mettere a disposizione della comunità la nostra rete organizzativa sul territorio, per dare supporto al sistema sanitario, al sistema economico e del lavoro, in generale alla cittadinanza. L'obiettivo è rendere azione ciò che in questo momento è più importante, ovvero stare al fianco di chi combatte in prima linea, i medici e gli operatori sanitari, e di chi con il proprio contributo può essere decisivo per superare questa fase: cittadini, lavoratori, imprese".