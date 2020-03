Rocci: "Presentata mozione per sbloccare i pagamenti ai fornitori di servizi del Comune"

“Ho presentato una mozione per richiedere una accelerazione nel pagamento dei debiti contratti dal Comune dell’Aquila nei confronti dei fornitori di servizi, con l’impegno di voler sbloccare tutti i pagamenti entro e non oltre i 10 giorni dall’approvazione del provvedimento”.

Ad annunciarlo, in una nota, è il consigliere comunale di L’Aquila Futura Luca Rocci.

“In questi giorni” si legge “l’Italia intera si trova a combattere una guerra contro il Coronavirus COVID-19, il Governo e le Regioni si stanno attivando con misure straordinarie ed urgenti per far fronte alla crisi socio-economica che si sta determinando per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati”.

“In questo senso, per andare incontro alle tante aziende e professionisti del nostro territorio, nella giornata di ieri, come gruppo L’Aquila Futura, ho presentato una mozione per richiedere una accelerazione nel pagamento dei debiti contratti dal Comune di L’Aquila nei confronti dei fornitori di servizi, con l’impegno di voler sbloccare tutti i pagamenti entro e non oltre i 10 giorni dall’approvazione del provvedimento”.

“Credo che sia un atto di buon senso e dovuto nei confronti dei tanti cittadini e lavoratori della nostra amata città, senza il quale ci ritroveremo tante piccole e medie imprese a chiudere oggi e a non riuscire più a riaprire domani”.