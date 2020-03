Consiglio regionale, taglio del 10% sulle indennità: 160mila euro per contrasto a Covid-19

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ha confermato la volontà dei Capigruppo di tagliare del dieci percento le indennità mensili di consiglieri regionali, assessori e sottosegretari, per contribuire fattivamente alla lotta all'epidemia di Coronavirus in Abruzzo.

L'U.P., rappresentato dal presidente Lorenzo Sospiri, dai vice presidenti Roberto Santangelo e Domenico Pettinari e dai consiglieri segretari Sabrina Bocchino e Dino Pepe, ha disposto l'immediata donazione dei risparmi derivanti dal taglio, per un ammontare di circa 160 mila euro, alle casse delle quattro Asl abruzzesi.

La decisone dell'Ufficio di Presidenza avrà effetto per i mesi da aprile a dicembre. "La somma liberata – specifica Sospiri – è immediatamente disponibile per il solo acquisto di strumentazione utile alle aziende sanitarie e per la dotazione di dispositivi di protezione individuale agli operatori. Tutto allo scopo di rispondere con maggiore forza al contrasto del Covid-19".