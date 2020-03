Emergenza coronavirus: settimana prossima tornano a riunirsi Commissioni e Consiglio regionale

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 663 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di…

Altri due medici morti, un ospedaliero che era in pensione e un infettivologo che lavorava in una casa di cura.…

Il Comune dell'Aquila intensificherà i controlli sui flussi in entrata e in uscita dalla città. Lo ha comunicato il sindaco…

L'emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 non ferma l'attività dei centri antiviolenza in Abruzzo. I 13 centri antiviolenza dislocati sul…