De Santis: "Farmacie comunali senza mascherine, Biondi destini allo scopo il 50% dell’indennità di sindaco e assessori"

"Le mascherine di protezione individuale sono ancora introvabili e scarseggiano anche quelle in dotazione al personale delle farmacie comunali, gestite dell’AFfm, mettendo a rischio la sicurezza dei farmacisti. Consapevole delle difficoltà dell’azienda e del Comune a recuperare le risorse finanziarie in questo momento di emergenza, propongo al sindaco, Pierluigi Biondi, di assumere un atto di generosità, riducendo del 50% le indennità di carica della Giunta comunale riferite al mese di Marzo ed Aprile per destinare la somma all’acquisto di un congruo numero di mascherine da donare all’Afm".

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere comunale Lelio De Santis (Italia dei valori/Cambiamo insieme).

"Un gesto utile, oltre che simbolico" osserva De Santis "che sarebbe gradito alla città. D’altra parte, in questi giorni, anche l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha assunto un analogo atto di solidarietà, riducendo le indennità di assessori e consiglieri del 10%, proprio per l’acquisto di strumenti di protezione per gli Ospedali : decisione importante da apprezzare, anche se certamente sarebbe stata apprezzata di più se fosse stato maggiore il taglio, stante la consistenza delle stesse indennità".