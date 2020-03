Zona rossa Val Fino, il segretario del Pd Abruzzo alla Regione: "Lavorare per risolvere problemi in area critica"

"La cosiddetta rossa della Val Fino, a cavallo tra le province di Teramo e di Pescara, è stata istituita per ragioni sanitarie, per tutelare la popolazione, a cominciare naturalmente dagli abitanti che vi risiedono".

A di chiararlo è il segretario del Partito democratico abruzzese Michele Fina.

Fina chiede alla Regione Abruzzo che "venga posta soluzione alla questione del trasporto e dello spostamento di coloro che, da un Comune all'altro della zona rossa, si muovono per esigenze legate alla fornitura dei servizi essenziali e che si esplori la possibilità della predisposizione di un presidio sanitario fisso dove medici e operatori possano essere posti al servizio della popolazione, evitando così di sovraccaricare ulteriormente gli ospedali, come quello di Atri, e attraverso diagnosi e tamponi ridurre le possibilità di contagio all'esterno. La nostra solidarietà e il nostro pieno appoggio va ai sindaci, a cominciare da quelli che stanno pagando con la propria salute l'esposizione in prima linea. Assieme a medici e operatori sanitari i sindaci sono il riferimento dei cittadini in questa difficilissima fase; presidi da ascoltare e tutelare con attenzione. Un caloroso e affettuoso ringraziamento dell'intera comunità del Pd va a Vincenzo D'Ercole, un giovanissimo e combattente Sindaco che ha contratto il virus perché non si è risparmiato un solo minuto, al fianco dei propri concittadini".