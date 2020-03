Coronavirus, Pezzopane: "Bollinato emendamento del Governo sui 600 euro ai professionisti delle casse"

"Dal Governo arrivano novita importanti su professionisti. La Ragioneria Generale dello Stato ha bollinato l'emendamento sui professionisti, una misura che fa bene anche all'Abruzzo. È una notizia importante per cui mi sono battuta. Mi erano arrivate sollecitazioni da più parti e le ho riportati ai ministri competenti".

Ad affermarlo, in una nota, è la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

"I 600 euro, come contributo mensile, sarà anche per i professionisti delle casse. Individuati anche due tetti reddito a 35mila e 50mila euro. Anche professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private avranno un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalita' di attribuzione del fondo per il reddito di ultima istanza. Il bonus andra' chiesto alla propria cassa e sara' erogato a chi ha avuto redditi fino a 35mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attivita' di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020. Vanno ora fatti altri passi importanti per aiutare che sta soffrendo e non può esercitare la propria professione ed il proprio lavoro".