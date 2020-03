Biondi risponde alle opposizioni sul Coc: "Chi ne invoca l'apertura non conosce le carte"

"Chi invoca l'apertura del Coc comunale parla senza conoscere le procedure".

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi risponde così alle opposizioni che da giorni lo incalzano, con tanto di lettere inviate al prefetto, affinché venga attivato il Centro operativo comunale.

La decisione di non ricorrere al Coc, spiega Biondi, è stata presa di concerto proprio con la prefettura: "Quest'emergenza è molto diversa dal terremoto" dice il sindaco "Contrariamente a quello che affermano molti, non è obbligatorio aprire il Coc se non ci sono focolai. Gerarchicamente vengono prima altre strutture, dal Ccs (Centro coordinamento soccorsi, ndc) della prefettura ai Com (Centri operativi misti, ndc) della Protezione civile. Il Coc serve soprattutto per l'assistenza alla popolazione ma il Comune ha scelto di stare vicino ai cittadini in altri modi, dalla consegna dei farmaci a domicilio che fa l'Afm al numero verde che serve a rispondere a tutte le esigenze delle persone fino alla piattaforma che abbiamo predisposto per indicare i negozi di beni di prima necessità che fanno consegne a domicilio. E poi aprire il Coc significherebbe mandare in giro personale e volontari non potendo vigilare sui loro spostamenti e senza sapere se sono effettivamente dotati dei dispositivi di sicurezza".

Biondi fa presente che per il momento si sta solo ragionando, insieme ai sindaci della provincia dell'Aquila, sull'attivazione di una specie di struttura di coordinamento sovracomunale per evitare che ogni Comune vada per proprio conto, magari con fughe in avanti sullla revoca delle restrizioni che rischierebbero di vanificare gli sforzi fatti finora.

Soldi a famiglie in difficoltà

La programmazione dei 368mila euro che il Governo, tramite la Protezione civile, ha destinato ai Comuni per andare incontro alle necessità delle famiglie più bisognose andrà fatta con "oculatezza", osserva Biondi, visto che l'ordinanza stabilisce che i fondi debbano andare a chi non beneficia già di altri contributi pubblici, a iniziare dal reddito di cittadinanza.

Controlli

I controlli effettuati dai vigili urbani dell'Aquila lo scorso week end hanno interessato 61 persone (15 delle quali sono state denunciate) e 93 attività commerciali.

Rette asili nido

Molte famiglie con figli piccoli si stanno chiedendo, in questi giorni, se il Comune dell'Aquila rimborserà loro la retta di marzo degli asili nido o se stia prevedno qualche forma di compensazione, visto che il servizio è stato sospeso il 3 marzo ed è ancora fermo. "Tutto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi giorni con la proroga della chiusura delle scuole" osserva Biondi "Se l'anno scolastico non proseguirà, i soldi verranno rimborsati, se invece l'anno continuerà ci saranno delle compensazioni sui mesi restanti".