Restart, Albano (Pd): "Ci auguriamo che il Comune dell'Aquila abbia chiesto ulteriori risorse per Fare Centro"

"Salutiamo con favore il fatto che oggi sia tornato a riunirsi il Comitato di Indirizzo Restart e che, da quanto si apprende, questo organismo abbia previsto una richiesta di 24 milioni di euro per finanziare progetti sul territorio. Ci auguriamo che il Comune dell'Aquila abbia voluto utilizzare l'importante occasione di questa mattina per chiedere anche ulteriori risorse riguardanti Fare Centro, prima di tutto per consentire lo scorrimento totale della graduatoria dei beneficiari sulla linea di intervento B (come da delibera di giunta regionale n. 36 del 25 gennaio 2019), per poi impostare in tempi brevi un nuovo bando".

A dirlo è Stefano Albano, consigliere comunale Pd.

"La ratio della norma nazionale con cui venne attivato Restart prevedeva infatti la possibilità di poter attivare ulteriori Bandi nella strategia Fare Centro, con l'obiettivo di poter aiutare il rientro delle attività commerciali anche nelle porzioni di centro storico tornate fruibili grazie ai lavori di ricostruzione laddove durante il precedente bando erano invece inagibili. Tanto più in questo difficile momento dovuto alla vicenda covid19 occorre dotarsi di ogni strumento possibile che possa dare una prospettiva di aiuto e sostegno a quanti vorranno investire nel commercio nella nostra città una volta finita l'emergenza. Qualora il Comune non si attivasse in tal senso, tenuto conto che ci sono le risorse sia per scorrere l'attuale graduatoria che per costruire ulteriori bandi, sarebbe un grave errore".