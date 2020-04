Consiglio regionale, Sospiri ammaina la bandiera dell'Europa

"Quando l’Europa tornerà a essere la Patria che abbiamo sognato per tutti i popoli, anche la sua bandiera in Consiglio regionale tornerà alla stessa altezza di quella italiana".

Con queste parole scritte sul proprio profilo Facebook il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha motivato la prpria decisione di ammainare, questa mattina, la bandiera blu a 12 setelle dell'Unione Europea dall'esterno il Palazzo dell'Emiciclo, in segno di protesta per il rinvio deciso dal Consiglio europeo in merito alle misure comuni a sostegno alle economie dei Paesi più colpiti dal coronavirus. La bandiera è stata fatta togliere anche dalle aule in cui si è svolta la seduta consiliare.

Lo stesso tipo di protesta è stata messa in atto, nei giorni scorsi, anche da alcuni sindaci, tra cui quello di Grosseto.

Il gesto di Sospiri è stato aspramente criticato dalle opposizioni, a iniziare dal Pd.

"E' gravissimo che il Consiglio Regionale d'Abruzzo abbia ammainato la bandiera europea e l'abbia accantonata volontariamente dalle aule istituzionali dove si è svolta la seduta consiliare" dichiara il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli "una gravissima mancanza di rispetto sia per le istituzioni europee di cui l'Italia e di conseguenza l'Abruzzo sono parte fondante e anche per i cittadini tutti, considerato che in aula si stava discutendo una proposta di legge che renderà possibile aiuti alla popolazione e le imprese proprio grazie ai fondi europei" -.

Le istituzioni devono comportarsi da istituzioni sempre. Il sovranismo e la smania di rendere carta straccia i nostri fondamenti costituzionali in nome della propaganda, resti fuori dalla porta della Pubblica Amministrazione, perché l'Italia è una Repubblica e la Costituzione e le leggi vanno rispettate sempre. E' un fatto assurdo quello che è accaduto oggi, che non può essere di certo considerato una goliardata, né un atto politico, perché la Presidenza di un Consiglio Regionale non è un organo politico, ma super partes e come tale si deve comportare, a prescindere dalla fede politica di chi ne è il vertice.

Oggi tutti gli abruzzesi, tutti gli italiani e tutti i cittadini d'Europa si devono sentire offesi e indignati. Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha agito arbitrariamente, per esprimere un suo personale dissenso verso decisioni che, fra l'altro, Bruxelles non ha ancora preso, l'Emiciclo è la casa di tutti gli abruzzesi, non la sua, non gli permetteremo di calpestare così i nostri diritti. Le battaglie, anche quelle più delicate e sensibili, si combattono dentro le istituzioni e attraverso la democrazia, come sta facendo il Governo, non in questo modo".