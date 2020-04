Articolo 1: ""Il Cura Abruzzo della giunta Marsilio è un atto propagandistico per pochi"

"Il "Cura Abruzzo" della giunta Marsilio è un atto propagandistico per pochi!"

Ad affermalo, in una nota, è la segreteria regione di Articolo 1 Abruzzo.

"Dobbiamo ancora una volta constatare che i provvedimenti della giunta Marsilio non sono in linea con le necessità degli abruzzesi e in modo più specifico di chi si trova in gravissime situazioni dal punto di vista economico e sociale. Sicuramente le aspettative degli abruzzesi erano legate a un provvedimento che prevedesse risorse e misure consistenti in grado di aiutare concretamente chi è in difficoltà".

"Invece la legge regionale denominata Cura Abruzzo, non risponde alle esigenze delle aziende, degli autonomi, dei professionisti e delle famiglie".

"Un provvedimento predisposto in solitaria dalla maggioranza di centro destra senza un minimo confronto con i rappresentanti sindacali, che sicuramente avrebbero potuto contribuire alla stesura di un atto idoneo a sostenere le esigenze delle fasce più esposte in questa difficilissima fase degli abruzzesi come pure a garantire meglio i servizi essenziali. L'assenza di una concertazione ha certamente favorito norme del tutto fuoriluogo come la cosiddetta "pace legale con le imprese", rinunciando al recupero di soldi pubblici nei confronti di quelle imprese che hanno contenziosi civili e amministrativi con la Regione o con gli enti strumentali regionali. La strada imboccata dalla giunta guidata dal "laziale" Marsilio è totalmente sbagliata, perché anziché aiutare gli abruzzesi in difficoltà economica e sociale, ha prodotto un "vero e proprio condono camuffato"".