L'Aquila: aggiudicati i lavori per la nuova tribuna coperta del campo sportivo di Pianola

Con determinazione del dirigente del settore Opere pubbliche e Sport del Comune dell'Aquila, ingegner Mauro Bellucci, sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione degli scavi e degli interventi necessari per l'allestimento della tribuna coperta al campo sportivo "San Rocco" di Pianola.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi.

I lavori, per un importo di 25mila euro, permetteranno di poter innalzare la tribuna coperta metallica, il cui progetto è già stato approvato a inizio marzo e che ha un valore di 100mila euro. "Prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale sugli impianti sportivi del territorio comunale – hanno spiegato Biondi Fabrizi – nonostante l'emergenza, in modo tale da poter attivare l'ennesimo cantiere appena la situazione attuale lo consentirà. Questa operazione si aggiunge a quelle già svolte sui campi di Paganica, Monticchio e Preturo, e sugli impianti più grandi, come nel caso dello stadio Gran Sasso "Italo Acconcia" di Acquasanta, per renderlo interamente fruibile (1 milione e 400mila euro), del CircoloTennis, dove sono appena iniziati dei lavori per 400mila euro, del campo di San Gregorio (1 milione di euro) e della messa in sicurezza dello stadio Fattori (250mila euro). Va ricordato che sono stati pianificati una serie di interventi a piazza d'Armi, per 2 milioni e 400mila euro, che riguardano le varie strutture e che termineranno entro un anno".