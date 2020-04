L'Aquila: "Emergenza democratica", il 3e32 lancia la prima assemblea pubblica virtuale dopo il lockdown

Oggi pomeriggio, alle 18, si terrà un'assemblea pubblica virtuale indetta dal comitato 3e32 per discutere delle politiche e degli atti adottati dal Comune dell'Aquila per gestire l'emergenza coronavirus.

Per partecipare all'assemblea si può usare Zoom oppure cliccare sul link che sarà disponibile sulle pagine social del 3e32. L'assemblea sarà comunque trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del comitato.

La nota completa del 3e32

Il Comune dell’Aquila sta affrontando malissimo l’emergenza Corona Virus sul territorio.

Il Sindaco Biondi l’ha presa come l’occasione per fare propaganda, accentrare il suo potere e giocarsi una sporca partita politica sulla pelle di tutte e tutti, senza convocare un Consiglio comunale, senza creare una rete sociale, esautorando il mondo dell’associazionismo e mettendo quindi ideologicamente al bando le forze sociali di questa città che svolgevano (bene) sul territorio il proprio ruolo in tempo di pace mentre i compiti di assistenza alla popolazione sono stati affidati a militari ed associazioni ideologicamente affini in maniera totalmente arbitraria e discrezionale .Ha creato così un’emergenza democratica che ci ricorda altri tempi e che mette in pericolo tutte e tutti.

Il decreto sulla distribuzione dei fondi governativi per i beni di prima necessità è stato scritto discriminando in maniera ideologica chi a L’Aquila ci vive da anni, ha perso il lavoro a causa della pandemia, ma ha l’unica colpa di essere straniero.

Tutto questo è inaccettabile. Noi non saremo i pupazzi della Meloni.

Un modo di fare che, proprio in questi giorni, ci ricorda il terremoto di 11 anni fa, quando, dopo il primo periodo di aiuti fondamentali, il Dipartimento della protezione civile iniziò a costruire lo spettacolo del terremoto per gli interessi di Berlusconi (oggi per Biondi sarebbe Meloni), trattando gli aquilani come dei bambini ed estromettendoli da ogni decisione.

Il periodo che abbiamo davanti ora sarà ancora lungo, pieno di sfumature e complesso e va affrontato coinvolgendo le parti migliori di questo territorio che non può permettersi di commettere gli errori di un Sindaco che vorrebbe escluderle ideologicamente pensando solo alla sua carriera .

La prima assemblea in città dopo l’inizio della pandemia allora, come dopo il terremoto di 11 anni fa, è doveroso che la convochiamo noi mercoledì alle ore 18, in una “piazza 3e32” sta volta digitale, utilizzando la piattaforma zoom.

Chiunque può partecipare cliccando il link che invieremo dalle nostre pagine, o assistere guardandola in diretta Facebook.