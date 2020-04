Zonfa (Ctp Bagno): ""Anche in periodo emergenziale non si ferma l'installazione di antenne telefoniche"

"Anche in periodo emergenziale non si ferma l'installazione sul territorio aquilano di ponti relativi alla telefonia mobile".

La denuncia viene dalla presidente del Ctp (Centro territoriale di partecipazione) di Bagno, Carmen Zonfa.

"Tutto questo senza una preventiva concertazione o una banale informativa alla popolazione residente" afferma Zonfa "già provata dalla pandemia in corso e dalla quarantena obbligatoria. Sono venuta incidentalmente a conoscenza che è stato avviato l'iter per la realizzazione di un impianto di stazione radio base sul territorio di Bagno".

"Sarebbe stato opportuno informare il CTP territoriale di riferimento, la cui azione non è mai venuta meno sulle problematiche della frazione e di certo attendere le valutazioni che si stanno facendo nelle Commissioni consiliari competenti relative alle antenne di Pagliare di Sassa e Cese di Preturo. Fondamentale la tecnologia, in un momento in cui smartworking, scuolaonline e videoconferenze restano il solo strumento di socializzazione, ma sicuramente non all' interno di zone abitate. Voglia essere questo un appello a tutte le autorità competenti affinché il superamento dell' emergenza non venga considerato come occasione di deturpazione permanente dei nostri già affannati borghi".