Coronavirus, in Abruzzo rallentano i contagi e si attenua la pressione sugli ospedali: via libera, però, all'accordo con i privati

Avevamo scritto, nei giorni scorsi, della decisione del Comitato regionale emergenza urgenza (Crea) che, riunito sabato 28 marzo, sebbene il sistema sanitario regionale stesse reggendo al diffondersi dei contagi da coronavirus - "in Abruzzo non c'è ancora un quadro che possa presagire un collasso del sistema. Ad oggi, complessivamente nelle quattro Asl, risultano disponibili 276 posti letto tra rianimazione, malattie infettive, pneumologia e medicina", aveva chiarito l'assessore Nicoletta Verì - aveva deciso di alzare il livello d'allerta in Abruzzo da 3 a 4, il massimo possibile.

Una questione nient'affatto banale. Anzi.

Il passaggio dal livello 3 al livello 4, ovvero "in presenza di grave emergenza epidemica, con gravi rischi di salute per la popolazione e l’organizzazione sociale”, si è sostanziato - così come protocollato dal Ministero della Salute - nell'obbligo di attivare centri Covid dedicati in ognuna delle quattro Asl; una direttiva perentoria che ha costretto le aziende ad una riorganizzazione dei reparti ospedalieri per fare posto a pazienti covid. Non solo. Con l'innalzamento della soglia d'allerta, si è dato il via libera alla possibilità di ricorrere ai privati.

Una decisione che ha fatto discutere, così come ha fatto storcere il naso la notizia che, già il lunedì successivo, l'assessore Verì ha annunciato che nel corso del fine settimana c'erano stati "una serie di incontri con i titolari delle case di cura" durante i quali le cliniche avevano dato la loro disponibilità "a mettere in rete posti letto per i pazienti covid, definendo un livello di intensità per la terapia intensiva e sub intensiva. E' stata anche condivisa una bozza di contratto che dovrà ora essere sottoscritta", ha aggiunto l'assessore regionale alla sanità.

Un 'tempismo' perfetto.

Sta di fatto che ieri, 8 aprile, sebbene la situazione rispetto ai giorni scorsi sia persino migliorata in termini di ospedalizzazione dei pazienti affetti da coronavirus - in Abruzzo, 1 paziente su 20 ha bisogno della terapia intensiva - con ordinanza numero 28 a firma del governatore Marco Marsilio è stato disposto il coinvolgimento delle cliniche private con l’obbligo del rispetto di tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio.

Si prevede che le cliniche vengano remunerate a tariffa piena rispetto al Drg - l'indicatore di complessità dei casi - per le casistiche chirurgiche 'no covid' che non comportino la presenza di personale delle Asl; nel caso in cui venga messo a disposizione personale medico-chirurgo dell'azienda pubblica, la quota viene abbattuta del 15%.

Per ciò che attiene i pazienti 'covid', invece, sono state fissate delle tariffe giornaliere "per la durata dell'effettiva degenza": per le strutture private 'covid' senza posti letto di terapia intensiva si prevede una remunerazione di 250 euro a posto letto; per le strutture 'covid' con posti letto di terapia intensiva, invece, è stata concordata una tariffa di 700 euro al giorno per la terapia sub-intensiva e 1.100 euro per la terapia intensiva.

Le cliniche saranno abilitate ad effettuare con proprio personale i prelievi per gli esami diagnostici ai ricoverati attraverso il tampone.