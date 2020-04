Appalto Rsa Montereale, Pietrucci scrive a Testa e Verì per conoscere stato dell'arte

Il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci ha scritto una lettera al manager della Asl dell’Aquila Roberto Testa e all’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì per conoscere lo stato dell’arte della gara d’appalto della Rsa del Comune di Montereale.

La procedura era stata sospesa in autotutela dall’azienda sanitaria a fine gennaio per poi essere sbloccata di nuovo il 3 marzo con l’apertura delle buste.

“Mi preme sollecitare l’attenzione” scrive Pietrucci “affinché le procedure messe in atto dopo il 3 marzo all’apertura delle buste per l’assegnazione della gara di appalto per i lavori di adeguamento sismico, si svolgano senza ulteriori indugi, né ritardi”.

“Il territorio non può più attendere. I sindaci, le famiglie dei pazienti, i lavoratori e gli operatori sanitari meritano che a distanza di anni la vicenda si risolva e prenda la direzione giusta per riportare la Rsa di Montereale a svolgere il suo ruolo di assistenza sanitaria e di motore economico, scippato da eventi naturali ma anche da incongruenze burocratiche e vicende che con la nostra missione politica hanno poco a che vedere”.