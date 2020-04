Regione in ritardo su cassa integrazione in deroga: ancora nessuna domanda inoltrata all'Inps. Fioretti replica: "Prime erogazioni per 264 lavoratori"

La Regione Abruzzo non ha inoltrato all’Inps le domande per la Cassa integrazione in deroga.

La notizia, arriva direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza che ieri ha diffuso i dati aggiornati del decreto liquidità (pubblicati dal quotidiano Il Centro): le caselle del report dell’Inps sulle quattro province abruzzesi, sono tutte vuote.

La Regione Abruzzo, che da mercoledì 8 aprile sta ricevendo sulla piattaforma online, le domande, dai titolari delle imprese, per l'erogazione della CIG in favore dei propri dipendenti, ancora non trasmette una sola pratica. I pagamenti pertanto sono bloccati. Una scoperta che lascia stupefatti e che merita risposte immediate.

Eppure, l'assessore alle Politiche del Lavoro, Piero Fioretti, al termine dell'ultima verifica tecnica della piattaforma telematica dedicata, aveva evidenziato, con enfasi, che la piattaforma informatica sulla quale si potevano presentare le istanze era stata perfezionata. Non si comprende dunque quale sia la necessità di annunciare in pompa magna di aver creato un gruppo di lavoro “che avrà il compito di avviare, da subito, l'istruttoria delle domande per accelerare la decretazione all'Inps relativa alle domande approvate”, per poi non trasmetterle.

Secondo le stime del ministero del Lavoro, in Abruzzo hanno diritto alla Cassa integrazione in deroga circa 54 mila lavoratori, per una copertura temporale di 9 settimane e con uno stanziamento, ad oggi, di soli 70 milioni di euro.

Sulla questione è intervenuta anche la capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. "Abbiamo segnalato per settimane - scrive in una nota l'esponente pentastellata - i problemi che la Giunta regionale Lega-FDI aveva fatto registrare in merito alla Cassa Integrazione in Deroga, da erogare ai dipendenti delle micro imprese costrette a fermare le attività per affrontare l'emergenza Coronavirus. I soli compiti in capo alle istituzioni regionali erano quelli di raccogliere le richieste delle aziende e inviarle all'Inps permettendo così il bonifico sul conto corrente dei singoli lavoratori".

"Ad oggi - sottolinea la consigliera - Regione Abruzzo non è stata in grado di fare per tempo né l'uno, né l'altro. Infatti, se già era cosa nota il grave ritardo con cui è stata attivata la piattaforma telematica a cui accedere per avanzare le domande di Cig in deroga, è ancor meno tollerabile il ritardo nella comunicazione delle delibere".

"Una lentezza - spiega Marcozzi - che sta mettendo in ginocchio chi ne ha fatto richiesta, cioè le micro imprese da 1 a 5 lavoratori, la colonna portante dell'economia abruzzese e che investe una platea di 54.000 lavoratori. E in questo caso non ci sono rimpalli di responsabilità che tengano: gli unici a dover portare a termine il procedimento sono il Presidente della Giunta Marsilio e l'assessore Fioretti, che dopo più di un mese di lockdown devono delle spiegazioni ai lavoratori abruzzesi e sul perché, fino a ora, la Giunta regionale li abbia abbandonati".

"Mentre in molte altre regioni d'Italia - prosegue Marcozzi - sono già terminate le procedure di comunicazione delle delibere all'Inps, l'inerzia di Regione Abruzzo rischia di mettere in ginocchio il nostro tessuto economico, con i lavoratori che non possono accendere ai fondi stanziati dal Governo nazionale, ossigeno puro in questo momento di estrema difficoltà".

"La crisi economica, inevitabile conseguenza di quella sanitaria, non aspetta i tempi infiniti di Marsilio e dei suoi assessori, che fanno la corsa a riempirsi la bocca di slogan propagandistici sulla futura ripartenza, ma poi si dimenticano di fornire ai lavoratori gli strumenti per affrontare le difficoltà del presente".

"Il Governo Conte ha già dato le prime risposte concrete, sbloccando fondi da destinare alle aziende. Manca solo la buona volontà del centro destra abruzzese - sottolinea Marcozzi - che se avesse impiegato il tempo speso sui social e sulla stampa a scaricare colpe allo Stato per le pratiche della Cig in deroga, oggi forse racconteremmo una storia diversa. Si diano una svegliata prima che sia troppo tardi e il Presidente Marsilio valuti se non sia il caso di rimuovere i responsabili di questo disastro", conclude.

Fioretti: "Prime erogazioni per i lavoratori"

Non si è fatta attendere la replica dell'assessore alle politiche del lavoro Piero Fioretti che, in una nota, fa sapere che nella tarda serata di ieri è arrivato "il primo via libera all'Inps per l'erogazione della Cassa integrazione in deroga in favore di 264 lavoratori, pari a 63.056 ore, e oltre 500 mila euro di valore".

"Si tratta solo di un primo, parziale, dato in relazione alle domande presentate - afferma Fioretti - ma è anche vero che il provvedimento di concessione della cassa in deroga apre un momento importante di tutta la procedura allestita dalla Regione Abruzzo. A poco tempo dall'apertura della piattaforma, con una procedura di validazione complessa, siamo stati in grado di fornire i primi beneficiari all'Inps che successivamente provvederà ad inviare ai lavoratori il trattamento di cassa in deroga".

È il caso di ricordare che il pagamento della cassa in deroga sarà erogato dall'Inps solo dopo che il datore di lavoro avrà fornito il modello SR41 relativo al mese precedente. Le prime erogazioni riguarderanno dunque il periodo che va fino al 31 marzo. La piattaforma per la presentazione delle istanze da parte delle aziende è partita ufficialmente l'8 aprile e nel giro di pochi giorni il sistema informatico ha gestito migliaia di richieste.

"Per esaminare le domande - ricorda l'assessore al Lavoro - è stato creato un gruppo di lavoro, ieri il primo provvedimento che dà il via libera alla cassa in deroga a cui daremo seguito con numeri crescenti per uno smaltimento in tempi rapidi. Non siamo di fronte a grandi numeri - prosegue Fioretti - ma questo non toglie importanza al lavoro fin qui svolto in condizioni di emergenza sanitaria e con un quadro normativo in continua evoluzione che ha obbligato le strutture regionali a continue modifiche della modulistica. Peraltro, è il caso di sottolineare che la piattaforma non ha avuto alcun blocco informatico, che è stata fornita tutta l'assistenza necessaria in fase di elaborazione delle domande e questo ha permesso alle aziende di presentare le istanze senza particolari affanni".

"C'è ancora molto da lavorare - conclude Piero Fioretti - ma il fatto che ieri abbiamo autorizzato i primi lavoratori al trattamento di cassa ci rende ottimisti per il futuro".