Pd Abruzzo: domani la presentazione del piano operativo per la rinascita. Interverrà il Ministro Provenzano

Un piano operativo per la rinascita dell’Abruzzo. Verrà presentato domani, giovedì 23 aprile, a partire dalle 16, nel corso di un evento organizzato dal Pd regionale, in diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/partitodemocraticoabruzzo/

Interverranno il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il responsabile nazionale Economia del Pd Emanuele Felice, rappresentanti regionali delle imprese, delle forze sociali ed economiche.

“Sarà l’occasione – spiega il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina – per condividere il piano con il governo e il partito nazionale. Sono proposte avanzate, concrete, predisposte per affrontare l’emergenza sanitaria, economica e sociale. Ci auguriamo che il governo regionale finalmente sappia cogliere questa opportunità aprendo una discussione, per il bene dell’Abruzzo”.