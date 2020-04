25 aprile, 75esimo anniversario della Liberazione: un'invasione di memoria in una grande piazza virtuale e unitaria

Il 25 aprile rinasce la libertà: è il Natale della nostra democrazia.

Ogni anno ci si ritrova per festeggiare la liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Carta Costituzionale. Ci si stringe intorno al tricolore per sentirsi una comunità civile e per riaffermare che quelle pagine nefaste della nostra storia non si ripeteranno mai.

Quest’anno, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà. In un momento in cui siamo costretti all’isolamento per combattere un nemico invisibile, in cui la distanza sociale ci rende un po’ più soli, possiamo e dobbiamo stringerci e sostenerci. Vogliamo riconoscerci gli uni negli altri, tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio, e soprattutto ricordarci che una volta passata questa tempesta saremo chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più sostenibile.

Mai come in questa occasione è chiaro che occorre porre fine a tutte le guerre fratricide per unirci tutti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le disuguaglianze socio-economiche.

Per questo è stata lanciata una grande convocazione a cittadine e cittadini per ritrovarsi insieme a festeggiare il 25 aprile.

Un'invasione di memoria. Questo sarà la Festa della Liberazione di quest'anno. Una grande piazza virtuale ed unitaria che vedrà come principali attori in campo l'ANPI e i tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, dello sport, del sindacato, dell'associazionismo democratico che hanno già aderito all'appello di solidarietà #iorestolibero a favore della Caritas italiana e della Croce rossa. Ogni partecipante è invitato a fare una libera donazione non inferiore a due euro per sostenere le associazioni che si occupano di assistere le persone senza fissa dimora e di gestire le mense dei poveri.

Sarà un 25 aprile di liberazione, forse il più grande dal dopoguerra; sui profili social dell'ANPI nazionale ( https://www.facebook.com/anpinaz/ ; https://twitter.com/Anpinazionale ; https://www.instagram.com/anpinazionale/) partirà alle ore 8 e si concluderà alle ore 19.

Nel corso della giornata si darà anche conto fotograficamente di alcune celebrazioni ufficiali con deposizioni di corone o fiori ai piedi dei monumenti simbolo della lotta partigiana. Saranno attivi anche i profili di molti Comitati provinciali e Sezioni ANPI: tutti gli eventi sono disponibili su: https://www.anpi.it/eventi/

Nel primissimo pomeriggio si concentrerà il “fuoco” della Festa. Alle 14:30 si inizierà con l'Inno di Mameli cantato da Tosca; a seguire l'attrice Lella Costa introdurrà gli interventi di Carla Nespolo, Presidente nazionale ANPI, Maria Lisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena di Fridays for Future Italia.

Alle ore 15 partirà in tutta Italia il flash mob #bellaciaoinognicasa promosso dall'ANPI cui hanno aderito, tra gli altri, CGIL, CISL, UIL, Le sardine, SPI-CGIL, PD, Aned, Partito della Rifondazione Comunista, I Verdi, Rete degli Studenti medi, Unione degli Unuversitari, Rete della Conoscenza: all'ora in cui, ogni anno, parte a Milano il grande corteo nazionale, l'Associazione nazionale Partigiani ha invitato tutti ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore intonando Bella ciao.

Sarà possibile seguire il tutto su: www.25aprile2020.it – www.repubblica.it - www.lastampa.it - www.radiopopolare.it - www.ilmanifesto.it - www.avvenire.it - http://www.comune.torino.it/ - http://www.cr.piemonte.it/web/ - https://www.facebook.com/25aprileiorestolibero

Dalle ore 15 in poi Gad Lerner su www.repubblica.it condurrà una “maratona” della Liberazione nella quale si alterneranno video-interviste ai partigiani, canzoni della Resistenza - tra cui ovviamente Bella ciao - interpretate da grandi artisti, letture di attori e attrici, video su antifascismo e Liberazione. E tanto altro.