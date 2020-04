La Provincia dell'Aquila chiede a Tua rimborso abbonamenti degli studenti delle aree interne

Il consigliere della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, ha chiesto a Tua, l'azienda del trasporto pubblico regionale, una forma di rimborso degli abbonamenti sottoscritti dagli studenti pendolari delle aree interne per il periodo non fruito a causa dell'emergenza Covid o una riduzione a valere sui prossimi abbonamenti alla ripresa delle attività scolastiche.

"Credo che le famiglie e gli studenti" dichiara Alfonsi "vadano aiutati in un momento di grande incertezza e di difficile congiuntura economica che, certamente, nei prossimi mesi sarà ancora più evidente. Per questi motivi, le istituzioni e le aziende devono adoperarsi e contribuire per attenuare tutte le circostanze negative che questa pandemia ha generato. Sui giovani e la loro grande capacità di governare il futuro tutti noi facciamo affidamento e abbiamo il dovere di metterli nelle condizioni di rimenare nei nostri territori ed evitare lo spopolamento delle aree interne che rischiano, dopo questa catastrofe, di sparire dall’Abruzzo interno”.

Anche il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sostiene l’iniziativa e rivolge un appello alla Regione e all’azienda affinché possano intervenire.