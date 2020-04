Pietrucci: "La Asl L'Aquila stipula consulenze esterne ma non rinnova il contratto degli interinali"

Mentre sottoscrive costose consulenze esterne, la Asl dell’Aquila non tutela i propri lavoratori interinali, alcuni dei quali rischiano di vedere il loro contratto, in scadenza a fine aprile, non rinnovato.

Ad affermarlo è il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, che in una nota scrive:

“In un momento difficile come questo, anche per il livello di scontro politico causato da scelte a volte incomprensibili se non dissennate, una delle questioni più delicate riguarda, senz’altro, la tutela del lavoro, per quei pochi “fortunati” che non lo hanno perso durante il lockdown”.

“Mi aspetto dunque molta attenzione e cura, da parte della Regione Abruzzo e di ogni ente o istituzione pubblica interessata, per le forme contrattuali in bilico, ad esempio quelle dei lavoratori precari o in somministrazione interinale, magari con scadenze contrattuali a termine proprio in questo momento”.

“E me lo aspetto soprattutto in quei settori fondamentali e sotto pressione come la sanità, e dunque in primo luogo dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, anche nella consapevolezza che - se qualche giorno fa all’interno dell’Azienda si pensava ad assumere nello staff della Direzione Regionale, si sono promosse inutili e costose campagne di comunicazione e si sono assegnati incarichi di consulenza esterni - evidentemente i fondi per mantenere attive competenze professionali di qualunque genere, ci siano”.

“Nello specifico penso ai lavoratori interinali presso la Asl, con scadenza contrattuale alla fine del mese di aprile, che potrebbero vedere il loro contratto non rinnovato, nonostante le competenze e le professionalità acquisite e nonostante la tendenza generale sia ovviamente quella di incrementare, ovunque nel Paese, i posti di lavoro nel settore della Sanità”.

“Sarebbe un atto che andrebbe a gravare ancora di più sul nostro territorio, sulla vita dei cittadini, sui lavoratori e che minerebbe la credibilità del nostro governo Regionale, già sotto attento monitoraggio per ritardi, mancanza di programmazione, scarsissima volontà di collaborazione fra forze politiche differenti”.