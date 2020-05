L'Aquila: Della Pelle (FdI) chiede commissione Politiche Sociali su ex Onpi

"Con una nota a firma congiunta dei rappresentati dei gruppi consiliari di maggioranza, ho chiesto alla presidente della Terza commissione, Chiara Mancinelli, che fosse convocata una riunione per conoscere e valutare la situazione all'interno della RSA del Comune dell'Aquila presso l'Ex Onpi".

Ad affermarlo è il consigiere comunale di Fratelli d'Italia Giancarlo Della Pelle.

"La commissione tornerà a riunirsi domani mattina, 7 maggio, alla presenza della presidente del cda dell'Istituzione centro servizi anziani (la struttura di gestione dell'ex OnpI), dott.ssa Daniela Bafile, del Dirigente, dott. Fabrizio Giannangeli, del responsabile della sicurezza della RSA, ing. Maurizio Ardingo, e degli Assessori Comunali Fausta Bergamotto e Francesco Bignotti. I commissari potranno dunque chiedere informazioni in merito alle azioni adottate per salvaguardare gli operati (medici, infermieri e oss) e i pazienti all'interno della struttura per anziani".

"A tal proposito è importante ricordare che il Comune ha donato a tutti gli operati della RSA 1600 mascherine modello FFP2. Di comune accordo con gli altri commissari di maggioranza, ho ritenuto l'iniziativa quanto mai opportuna in questi giorni di emergenza covid, in particolare per la tragica situazione in molte altre RSA italiane, situazione che non si è verificata nell'ex Onpi aquilana".