Tinari: "Delta 7 San Salvatore operativo a settembre"

L'edificio Delta 7 dell'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila sarà operativo a livello strutturale entro la fine di luglio per entrare a pieno regime entro il mese di settembre.

Ad annunciarlo è il presidente del consiglio comunale dell'Aquila Roberto Tinari, che questa mattina ha compiuto un sopralluogo nella struttura, chiusa da 11 anni dopo essere stata pesantemente danneggiata dal terremoto, insieme al direttore generale, Roberto Testa, alla direttrice sanitaria aziendale Simonetta Santini, alla direttrice sanitaria Giovanna Micolucci, al primario del reparto di terapia intensiva Franco Marinangeli, al Rup per i lavori del Delta 7, Paolo Gioia, al direttore del Dipartimento tecnico della Asl, Fabrizio Andreassi, e al dirigente dell’Unità operativa ospedaliera dei lavori pubblici, Mauro Tursini.

"E' stato un incontro interlocutorio molto proficuo" commenta Tinari "che ha permesso al Consiglio comunale di verificare direttamente lo stato dei lavori di una struttura come il Delta 7 che consentirà di aumentare i posti letto dell’ospedale aquilano di ulteriori 124 posti.

Dall’incontro con i vertici dell’azienda sanitaria è emerso che la presentazione del primo stralcio del progetto per la Centrale Operativa Regionale del 118 è prevista entro tre mesi. Il Rup Gioia inoltre ha assicurato che presumibilmente entro tre mesi è prevista la gara di appalto per la nuova piazzola e l’hangar attiguo alla struttura per l’elisoccorso".