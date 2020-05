Coronavirus, Pezzopane (Pd): "Nel decreto maggio ci sarà un aumento degli specializzandi in medicina"

"Nel decreto Maggio ci sara' un aumento dei contratti di formazione per gli specializzandi in medicina, di questa novita' sono soddisfatta e felice. Mi sono battuta per questo obiettivo, sollecitata dai tanti studenti anche qui in Abruzzo e a L'Aquila, sede di una importante Facolta' di Medicina".

Lo scrive in una nota Stefania Pezzopane della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Questo passaggio - prosegue la deputata dem - e' fondamentale se vogliamo una sanita' che sappia rispondere ai bisogni immediati e futuri e che sia in grado di indirizzare le risorse umane disponibili al meglio mettendo a disposizione tante borse di studio specialistiche per quanti sono i laureandi in medicina".

"In questa emergenza abbiamo constatato quanto siano utili ed indispensabili le giovani professionalita' e gli specializzati. Moltissimi specializzandi sono stati e sono impegnati in questa difficile emergenza. Un plauso va ai ministri Manfredi e Speranza che hanno accolto cio' che proponevamo da tempo. Fondamentale sara' coinvolgere le regioni per i piani di fabbisogno, che oltre all'emergenza del coronavirus dovra' coinvolgere tutte le altre aree sanitarie".