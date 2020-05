Covid, 8 milioni di euro per premialità aggiuntive a personale sanitario

Un giusto riconoscimento al grande lavoro portato avanti in queste settimane di emergenza senza mai risparmiarsi, mettendo da parte i propri affetti personali e rischiando anche la stessa vita, per garantire assistenza ai nostri concittadini colpiti dal Covid 19”.

Lo afferma l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, commentando la delibera con cui la giunta regionale – tra le altre misure – ha approvato questa sera un finanziamento di 8 milioni di euro per garantire le premialità agli operatori sanitari direttamente impegnati nella gestione dell’emergenza. Somme che saranno riconosciute come indennità aggiuntive per i mesi di marzo e aprile.

“Un grande risultato – commenta la Verì – che ci permette ora di continuare su basi certe il confronto con le organizzazioni dei lavoratori per la quantificazione e l’attribuzione dei compensi”.

Gli altri provvedimenti approvati

Su proposta del presidente Marsilio c'è stata la riprogrammazione dei due fondi strutturali, Fesr e Fse, al fine di dare risposte alle emergenze e alle urgenze derivanti dal Covid-19, così come suggerito dalla Commissione europea.

Oltre agli 8 milioni destinati al personale sanitario, un milione di euro degli Fse è stato voluto dalla Giunta per facilitare il collegamento internet a quelle famiglie residenti in zone della regione non raggiunte dalla banda larga, al fine di garantire ai figli di poter seguire virtualmente le lezioni scolastiche attraverso i collegamenti via internet con i propri insegnanti. Per quanto riguarda i fondi Fesr, la riprogrammazione prevede 19 milioni a copertura della proposta di legge destinata a garantire un contributo a quelle categorie di imprese che hanno subìto danni economici a seguito delle disposizioni prese con l'emergenza Covid.

La Giunta ha inoltre approvato la delibera di nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), nella persona dell'avvocato Maurizio Dionisio.

L'Esecutivo, su proposta del vicepresidente, Emanuele Imprudente, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e l'Ente Parco per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dagli orsi, alle colture ed al patrimonio zootecnico, nei territori di competenza regionale. A breve verrà firmata una convenzione per individuare una strategia comune e condivisa d'intervento e raccordare, per quanto possibile, le azioni da intraprendere. Una delibera che si è resa necessaria dopo le frequenti segnalazioni inviate alla Regione dai sindaci dei Comuni esterni al territorio del Pnalm per i danni e i rischi derivanti dalla presenza di Orsi, alle colture ed al patrimonio zootecnico, anche nei pressi delle abitazioni e dei ricoveri di animali.

Approvata l'Informativa del Rischio interferenziale per l'Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo. Si tratta di misure urgenti per il contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro della Giunta regionale, attraverso la sanificazione e l'igienizzazione degli ambienti.

Approvato, su iniziativa dell'assessore Nicola Campitelli, il disegno di legge denominato: "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti."

Un testo redatto in 15 articoli che adesso passa al vaglio del Consiglio regionale. Si tratta di nuove disposizioni che introducono, oltre a modifiche a norme regionali vigenti nel settore della gestione dei rifiuti, anche misure e interventi relativi alla diminuzione dell'uso di prodotti in "plastica monouso", attraverso l'utilizzo di materiali ecosostenibili e riciclabili. La proposta di legge dispone anche la realizzazione di impianti di recupero e di riciclo attraverso una spinta per la realizzazione di centri comunali e intercomunali oltre che la realizzazione di "centri di riuso".