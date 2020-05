Provincia dell’Aquila: firmato il decreto per l’approvazione del Bilancio e del DUP 2020-22

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha firmato il decreto per l’approvazione del bilancio e il DUP (Documento Unico di Programmazione) per l’anno 2020-2022, documento che stabilisce le azioni programmatiche dell’Ente per il prossimo triennio.

Parte rilevante è stabilita dall’adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del programma biennale degli acquisti e forniture e servizi per gli anni 2020/2021. “L’Ente ha saputo coniugare – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso - le occorrenze e le richieste scaturite dai territori con le risorse finanziarie disponibili, riuscendo a prevedere investimenti per gli anni 2020-2022 pari a 60.112.397,14 euro e 12.099.137,51 euro per il programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi (quest’ultima relativa agli anni 2020-2021) per un totale di 72.211.534,65 euro. Tra questi figurano importanti opere nel settore della viabilità e dell’edilizia scolastica, molti dei quali già in corso di realizzazione e alcune opere di importanza strategica attese da diversi anni. Particolare attenzione è stata dedicata all’edilizia scolastica, per opere di adeguamento strutturale e alla normativa vigente in materia di impianti elettrici e antincendio, che prevede investimenti pari a euro 50.284.919 e euro 6.479.000 per acquisti di forniture e servizi”.

Il bilancio della Provincia dell’Aquila 2020 annovera entrate pari a € 43.731.500, tra le quali figurano, tra quelle principali, quelle tributarie pari a 18.900.000 euro, il fondo sperimentale di riequilibrio per €15.000.000 e i contributi straordinari per 6.569.000. Tra le principali spese risultano, il contributo da restituire alla finanza pubblica per 11.700.000 euro e i lavori previsti per la viabilità pari a € 3.345.900, spese di progettazione di adeguamento antisismico per 1.140.000 e l’adeguamento antisismico del “Cotugno” pari a 1.310.000.

Il bilancio e il DUP dovranno essere approvati nel prossimo consiglio provinciale, assise che si svolgerà telematicamente entro il mese di maggio. “Sono soddisfatto per il meticoloso lavoro svolto nelle ultime settimane - sottolinea Caruso - nonostante le difficoltà provocate dall’emergenza pandemica in corso, ed è per questo motivo che ringrazio quanti hanno lavorato per licenziare questo importante documento, in particolare il Segretario Generale, Dott. Paolo Caracciolo, la dirigente del settore economico, Dott.ssa Paola Contestabile, il dirigente del settore della viabilità, nella persona dell’Ing. Nicolino D’Amico e del responsabile dell’edilizia scolastica, Arch. Stefania Cattivera, il dirigente del personale, Dott. Paolo Collacciani, oltre i funzionari, i responsabili d’area, il personale, i consiglieri e i delegati per l’accurato lavoro svolto”.