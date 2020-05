Fondi ricostruzione, Malafoglia: "Ennesima figuraccia della Pezzopane"

"Chissà se adesso l’onorevole Pezzopane avrà il coraggio di smentire anche una voce autorevole come quella di Giovanni Legnini, commissario per il terremoto del centro Italia nonché ex vice presidente del CSM - ma anche suo collega di partito".

Ad affermarlo è il portavoce di Fratelli d'Italia L'Aquila Michele Malafoglia.

"Ricordate quando il sindaco Biondi lanciò l’allarme sul pericolo di stallo della ricostruzione perché le risorse erano agli sgoccioli, chiedendo anche procedure più snelle per la ricostruzione pubblica? La Pezzopane minimizzava, rassicurava che non ci sarebbe stato nessun blocco e, anzi, accusava Biondi di aver sollevato solo un gran polverone per cercare visibilità. Una falsità, l’ennesima che arriva dal PD. Il pericolo che i cantieri si fermino, invece, è talmente reale che Legnini ha dichiarato che le risorse per la rinascita dei territori colpiti dal sisma 2009 sono in esaurimento e la burocrazia e le norme farraginose che bloccano i cantieri sono il primo nemico dei lavori pubblici. Quando i problemi non si conoscono, c'è chi studia le carte e prova a trovare una soluzione e chi, come l'onorevole Pezzopane, alza la voce solo per mascherare la propria impreparazione".