Consiglio comunale riunito su piattaforma digitale: Romano e Masciocco in aula in segno di protesta

E' tornato a riunirsi stamane il Consiglio comunale dell'Aquila: all'ordine del giorno, la discussione sulle proposte deliberative riguardanti, rispettivamente, la localizzazione di un intervento costruttivo nel sub comparto Peep in località Genzano di Sassa; la cessione di aree per opere di urbanizzazione e variazione di destinazione urbanistica in località Torretta, nell’ambito del piano di riqualificazione Acquasanta-Collemaggio; il parere comunale in ordine al provvedimento regionale di autorizzazione per il mutamento di destinazione e alienazione di un’area sita nella frazione di Roio e, infine, due permessi a costruire in deroga, riferiti a lavori di demolizione e ricostruzione. Nel primo caso si tratta del pensionato studentesco di proprietà delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore “Ferrari” e nel secondo di un’unità strutturale, entrambi situati in centro storico.

L'assise civica è riunita su piattaforma digitale.

Poco fa, il presidente del Consiglio Roberto Tinari ha comunicato di aver predisposto lo studio sulla valutazione del rischio in relazione all'emergenza Covid-19 in ambito lavorativo: "a brevissimo - ha assicurato - cominceremo con le riunioni delle Commissioni in presenza e quanto prima con il Consiglio comunale in presenza, compatibilmente con le disposizioni degli organi preposti alla sicurezza".

Una mossa tardiva per alcuni consiglieri comunali, tant'è vero che stamane il capogruppo di Articolo 1 Giustino Masciocco e il capogruppo di Italia Viva Paolo Romano hanno inscenato una forma di protesta presentandosi nell'aula consiliare di Villa Gioia da dove, seduti ai propri banchi, stanno seguendo i lavori.