Commercio, Lega L'Aquila: "Accolte nostre proposte, ora intervenire su viabilità e semplificazione burocratica"

"Sono state accolte e recepite con una delibera di indirizzo dalla giunta comunale le nostre proposte su commercio ed artigianato per la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Con il provvedimento votato e con le prossime delibere, che saranno portate all'attenzione del Consiglio, il Comune dell'Aquila interviene con oltre 600mila euro a sostegno delle attività produttive colpite duramente in questi mesi di lockdown".

Lo scrive in un comunicato stampa il segretario comunale della Lega aquilana Giorgio Fioravanti.

"Come avevamo suggerito ad inizio maggio - prosegue Fioravanti - era necessario intervenire al più presto sull'abbattimento della Tari, sulla rateizzazione del pagamento delle imposte e sul raddoppio del suolo pubblico destinato all'occupazione da parte dei nostri commercianti. Con le nuove regole imposte dal Governo sul distanziamento sociale, è necessario fare il massimo per garantire il diritto al lavoro dei tanti lavoratori aquilani, nonostante le poche armi a disposizione delle amministrazioni locali".

"Per questo - aggiunge Fioravanti - è fondamentale metterci subito al lavoro per rendere più snella la burocrazia delle domande di occupazione di suolo pubblico e per ridisegnare un’accessibilità che tuteli i commercianti, i residenti e i tanti,speriamo responsabili, frequentatori del centro storico. È, per questi motivi, fondamentale avere a strettissimo giro una mappatura puntuale dei luoghi da poter mettere a disposizione dei commercianti"