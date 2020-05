Scuola, Pezzopane (Pd): "Istituti paritari non sono soli, bene primi 40 milioni, in Parlamento faremo di più"

“Gli istituti paritari rappresentano un valore educativo e sociale all’interno del nostro sistema di istruzione a carattere misto, come previsto dalla legge sulla parità scolastica (L. 62/2000 realizzata dal prof. Luigi Berlinguer, allora ministro della Pubblica Istruzione), consentendo al bilancio dello Stato un risparmio annuale di circa 7mila euro per alunno. Bene quindi le iniziative fin qui intraprese, come l’anticipo del fondo nazionale di 539 milioni e alcuni provvedimenti contenuti nel Cura Italia (il credito d'imposta al 50% sulla sanificazione, i fondi per la pulizia straordinaria o la didattica a distanza, la CIG in deroga), e a seguire i 65 milioni per il servizio 0/6 ai quali vanno aggiunti i 5 milioni alle regioni per il riparto, contenuti nel DL Rilancio. Bene anche i primi 40 milioni di euro previsti per l’anno 2020 per le scuole paritarie, ma non sono sufficienti. Dobbiamo fare ancora di più e aumentare questi fondi".

Lo dichiara la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

"Infatti, senza un aumento di questi fondi, si paventa la chiusura di almeno il 30 per cento degli istituti paritari, con la conseguenza inevitabile di vedere riversarsi nella scuola statale circa 300mila alunni. Inoltre, a discapito del pluralismo culturale nella libertà di scelta educativa, un intero vissuto di relazioni, ricchezza educativa, valori solidi, rischia di essere sottovalutato e disperso. Ma non accadrà, in Parlamento faremo ancora di più. Voglio quindi rassicurare anche in Abruzzo ed a L’Aquila le tante famiglie, i genitori, nonché i sindaci che si sono a me rivolti. In questo momento drammatico cerchiamo di seguire ogni questione con la massima attenzione. Non è semplice, facile urlare, più complicato risolvere i problemi. Ma anche questo tema troverà la giusta attenzione”.