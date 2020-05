Abruzzo, arrivata un'altra ordinanza per armonizzare misure regionali e statali

Nel corso del punto stampa, tenutosi oggi all'Aquila, il Presidente Marco Marsilio ha annunciato di aver adottato una nuova ordinanza per allineare i protocolli regionali alle linee guida emanate dal Governo il 17 maggio scorso e condivise con le Regioni nell'ultima riunione con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

"Abbiamo aderito al principio di leale collaborazione istituzionale e quindi abbiamo concordato, insieme con tutte le Regioni e il Governo, di armonizzare le misure finora adottate - ha spiegato il presidente Marco Marsilio - Abbiamo chiesto a Province e Comuni di fornirci osservazioni, alcune le abbiamo ricevute e accolte, come l'organizzazione dei mercati all'aperto e la gestione delle spiagge libere. Tra le altre misure, ad esempio, abbiamo tolto le autocertificazioni per gli artigiani, che non sono previste nel nuovo protocollo nazionale, o nell'ambito dei rifuggi montani abbiamo consentito anche la ristorazione".

Per i trasporti "abbiamo scelto di mantenere una linea di cautela" ha aggiunto il governatore: "il trasporto pubblico è una attività ancora pericolosa. Dal primo giugno prossimo, tuttavia, andremo a ripristinare i servizi del Tpl: raggiungeremo il 70% per gli autobus e l'80% per i treni".

Per gli stabilimenti balneari, infine, è ancora aperto un confronto. "Abbiamo acquisito anche il parere del comitato tecnico-scientifico per rafforzare l'ordinanza. Qualora la curva epidemiologica dovesse peggiorare siamo pronti ad applicare le restrizioni per contrastare la diffusione del virus".