Paolucci su Zes e fondi europei: “Marsilio piuttosto smentisca i dati sui ritardi accumulati, se ci riesce"

“L'Abruzzo oltre a essere l’ultima regione ad erogare la cassa integrazione in deroga, fra le ultime per l’utilizzo dei fondi Fse e Fesr, è stata anche l'ultima Regione a presentare il piano strategico della Zes, zone economiche speciali e ieri il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha esortato l’esecutivo a recuperare il ritardo, Marsilio si muova al posto di fare guerra politica al Governo per conto della Meloni”.

Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci.

“Non è il Ministero a non far camminare le carte, ma una Giunta lenta e sprovveduta, che promette cose che non è in grado di mantenere – incalza Paolucci - Marsilio smentisca i dati sui ritardi e la smetta con le ricostruzioni ai confini della realtà: lui ha il dovere di governare l’Abruzzo e in questi 14 mesi non lo ha fatto, gridando al complotto ogni volta che i limiti dell’azione amministrazione di centrodestra si sono manifestati in tutta la loro evidenza sul fronte della produzione legislativa, sui provvedimenti politici, sulla comunicazione istituzionale a spese dei contribuenti, persino sulla gestione dell’emergenza sanitaria. L'unico complotto contro l’Abruzzo è quello della Giunta lenta, che però è prima a erogare aumenti ai dirigenti, prima nelle nomine e nei contributi a pioggia, ma mette in coda alle priorità tutto ciò che riguarda imprese, famiglie e i lavoratori, i due provvedimenti legislativi Cura Abruzzo, che dovrebbero essere a sostegno della comunità lo dimostrano con chiarezza”.