Decreto Rilancio, escluse ex zone rosse d'Abruzzo dal fondo dedicato alle aree colpite dal virus. Marsilio: "Mai visto un pasticcio simile"

Ieri si era avuta notizia che, nel decreto legge Rilancio, erano stanziate risorse per i comuni inseriti nelle zone rosse, a patto che le aree fossero rimaste circoscritte per almeno 30 giorni; in sostanza, in Abruzzo soltanto i comuni della Val Fino - Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Bisenti, Montefino e Arsita sul versante teramano e Elice nel pescarese - avrebbero beneficiato delle risorse statali.

Una decisione che aveva scatenato polemiche, essendo rimaste escluse l'area Vestina e la frazione Caldari di Ortona.

In serata, però, le carte in tavola sono cambiate: il Governo ha deciso di stralciare dal decreto tutte le ex zone rosse d'Abruzzo. "Incredibile e inaccettabile leggere questa rettifica fatta sul decreto, che esclude le ex zone rosse dal Fondo dedicato alle aree colpite gravemente dell'emergenza Covid", l'affondo rabbioso del governatore Marco Marsilio.

"Avevamo già protestato perché il limite dei 30 giorni escludeva alcune zone rosse abruzzesi, peraltro per pochi giorni di durata in meno. Ora scompare completamente dalla Gazzetta Ufficiale questo periodo. Non ho mai visto in tanti anni di attività politica, parlamentare e istituzionale un pasticcio simile, con parti di articolo che vengono prima pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e poi tolti".