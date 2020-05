Consiglio regionale, ok al rifinanziamento del fondo per il diritto allo studio: oltre 3 milioni per le Adsu abruzzesi

Passa in consiglio regionale il rifinanziamento del fondo per il diritto allo studio.

Grazie a un emendamento al progetto di legge 118, alle tre Adsu abruzzesi andranno 3 milioni e 126 mila euro, cifra che consentirà di portare a termine gli scorrimenti e dunque di pagare tutti i beneficiari delle borse, anche quelli che erano rimasti esclusi dalla precedente assegnazione, che aveva destinato tutte le risorse (1,8 milioni) stanziate nella legge finanziaria alle Adsu di Teramo e Chieti, lasciando fuori l’Adsu L’Aquila [leggi QUI l’approfondimento di NewsTown].

Contro l’esclusione dell’Adsu L’Aquila dalla ripartizione, che aveva suscitato la protesta di tutte le principali organizzazioni e le associazioni studentesche, c’era stata anche una dura presa di posizione del rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse.

L’emendamento non è stato ancora formalmente approvato, perché la discussione sul progetto di legge 118 è ancora in corso, ma la norma è blindata.

Esultano il movimento giovanile della sinistra L’Aquila e i Giovani Democratici.

“Non può ripetersi ogni anno questa corsa all’ultimo minuto per finanziare quello che è un diritto costituzionalmente sancito” affermano le due organizzazioni “Si inizi già da ora a programmare il finanziamento strutturale delle borse di studio prevedendo nella redigenda programmazione europea 2021-2027 dei fondi Fse e Fesr una specifica azione a favore del finanziamento delle borse di studio universitarie, garantendo quindi una certezza anche programmatoria alle Adsu regionali e agli studenti e le studentesse che scelgono di vivere e formarsi in Abruzzo”.

“Per quanto riguarda invece il sostegno agli affitti” precisa MGS “se da una parte siamo felici dell’aumento del sostegno da 500 a 1000 euro, dall’altra siamo perplessi sia per la mancata specificazione di una soglia Isee massima per accedere al sostegno (anche se verrà data priorità agli Isee più bassi, recependo in parte il nostro emendamento bocciato), sia soprattutto per la copertura della manovra assolutamente insufficiente a fronte di una platea potenzialmente molto larga, che non fa altro che illudere le famiglie di un aiuto che in realtà sarà per pochissimi”.

“Non c’è nulla nemmeno sul fronte dei abbonamenti del trasporto pubblico” osservano i Giovani Democratici “Su questo tema si è invece prontamente mosso il Governo nazionale col DL Rilancio, e sulla monetizzazione del vitto per i beneficiari dei servizi mensa, essendo stati bocciati gli emendamenti presentati dal Partito Democratico ed elaborati insieme a noi”.